Nach der Auftaktniederlage gegen die Schwedinnen hat die Eishockey-Nati der Frauen auch gegen die Gastgeberinnen aus Finnland das Nachsehen. Die Schweiz verliert mit 1:4 gegen Finnland.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Die Schweizer Frauen-Nati verliert auch das zweite Spiel an der Women's Euro Hockey Tour gegen die Gastgeberinnen aus Finnland mit 1:4.

Kaltstart für die Schweizerinnen! Nur 30 Sekunden sind gespielt, als Torhüterin Saskia Maurer ein erstes Mal hinter sich greifen muss. Elisa Holopainen trifft. Die Finninnen legen furios los, stellen die Schweizer Abwehr vor grosse Probleme und verpassen per Penalty (Juusela verschiesst) sogar das 2:0. Die Erlösung folgt kurz darauf: Nicole Vallario trifft zum 1:1-Ausgleich (6.).

Erneuter Blitzstart!

Die Schweiz wirkt nun stabil – eigentlich ideal, um mit Power aus der Pause zu kommen. Doch nicht so! Dieses Mal vergehen gerade einmal 14 Sekunden, ehe Holopainen die Finninnen erneut jubeln lässt. Diesen Treffer muss Torhüterin Saskia Maurer klar auf ihre Kappe nehmen. Das Mitteldrittel geht klar an Finnland. Gegen Ende des Drittels treffen die Suomi gleich doppelt (36./38.). Torschützinnen sind Emma Nuutinen und Michelle Karvinen.

Erfolgreiches letztes Drittel

Das Schlussdrittel beginnt mit einem kleinen Erfolg für die Schweiz: Die erste Minute ist überstanden. Nicht nur das, sondern das ganze letzte Drittel bleibt torlos, auch wenn Finnland weiter deutlich besser ist, hat sich die Schweizer Defensive gesteigert. Weiter geht es für die Schweiz am Samstag gegen die Tschechinnen (13 Uhr).