Es ist eine klare 2:7-Niederlage, die die Schweizer Frauen-Nati gegen die Tschechinnen im letzten Test vor der WM einstecken muss.

Darum gehts Die Schweiz verliert den letzten WM-Test gegen Tschechien 2:7

Müller und Enzler treffen für die Schweiz

Mit drei Niederlagen aus drei Spielen reist die Frauen-Nati an die WM

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Die Schweizerinnen müssen auch im dritten Spiel bei der Euro Hockey Tour in Schweden eine deutliche Niederlage einstecken. Sie unterliegen den Tschechinnen mit 2:7 und reisen mit drei Niederlagen aus drei Spielen an die Weltmeisterschaft nach Dänemark.

Die Schweiz startet solide, doch nach einigen Minuten stimmt die Zuordnung im eigenen Slot nicht: Sapovalivova kommt völlig frei an die Scheibe und bezwingt Brändli, die heute für Müller zwischen den Pfosten steht. Wenig später folgt der erste Schweizer Jubel des Turniers: Müller schliesst eine sehenswerte Kombination ab und gleicht aus. Die tschechische Reaktion lässt vor der ersten Pause jedoch nicht lange auf sich warten: Noch vor der ersten Drittelspause bringen Hymlarova und Pistekova die Tschechinnen wieder in Front.

Im Mitteldrittel trifft Enzler für die Schweiz, weil jedoch Mlynkova doppelt trifft und sich Cabelova auch als Torschützin feiern lässt, steht es 2:6 aus Sicht der Schweizerinnen.

Im Schlussdrittel darf sich auch noch Pfosi im Schweizer Tor beweisen. Ein kleiner Teilerfolg für das Team von Shannon Miller: Im letzten Abschnitt muss die Frauen-Nati nur noch einen Gegentreffer hinnehmen und nicht wie in den beiden Dritteln zuvor je drei. Zudem wirkt die Defensive stabiler als zuvor – ein kleiner Mutmacher mit Blick auf die anstehende WM.