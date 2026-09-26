Russell gewinnt vor den Bullen – Audi verpasst die Punkte

George Russell gewinnt seinen dritten GP in dieser Saison. Audi verpasst die Punkte. Zu reden gibt der Massencrash in Runde 36.

Das Rennen

George Russell holt im Mercedes seinen dritten Sieg in dieser Saison. Er fährt von der Pole aus souverän zu 25 WM-Punkten. Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli kann sein Märchen von Monza (Sieg nach Startplatz 19) nicht wiederholen. Doch der Italiener zeigt auch in Baku ein eindrückliches Rennen, er fährt von Platz 16 auf Platz fünf und holt zehn Punkte.

Lange passiert in diesem Rennen nicht viel. Erst nach 31 Runden gibts etwas Spannung, nachdem Albon seinen Williams in die Mauer befördert. Die Safety-Car-Phase sorgt für regen Betrieb in der Boxengasse. Als das Rennen wieder freigegeben wird, kommts zum Mega-Crash in Kurve 1. Und wieder muss das Safety-Car raus. Der grosse Profiteur? Kimi Antonelli.

Jetzt ist das Rennen richtig lanciert. Vorne aber tut sich nicht mehr viel. Russell fährt vorne weg. Max Verstappen (Zweiter) und Isack Hadjar (Dritter) bestätigen den Aufwärtstrend bei Red Bull.

Der Ferrari kann in Baku nicht mithalten – und die McLaren landen ausserhalb der Punkte. Für Lando Norris ist nach dem Crash in der 36. Runde Feierabend. Oscar Piastri landet nach einem Verbremser weit hinten.

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Das gab zu reden

Nach 36 Runden knallt es heftig. Das Safety-Car gibt das Rennen nach dem Albon-Abflug wieder frei. Franco Colapinto im Alpine verschätzt sich vor Kurve 1 komplett, er schiesst gleich mehrere Fahrer ab – auch Teamkollege Pierre Gasly. Am Ende ist für Colapinto, Gasly und auch Weltmeister Lando Norris Feierabend. Für Colapinto gibts eine Strafe: Er wird in Malaysia von weiter hinten starten müssen.

0:38 Schiesst Norris und Gasly ab: Colapinto verursacht beim Restart einen heftigen Unfall

WM-Stand der Fahrer

1. Kimi Antonelli, 302 Punkte

2. George Russell, 236 Punkte

3. Lewis Hamilton, 199 Punkte

Audi

11. Nico Hülkenberg

13. Gabriel Bortoleto

Guter Start von Hülkenberg. Er springt direkt drei Plätze vor auf Rang 15, lässt auch WM-Leader Kimi Antonelli hinter sich. Wenig später aber fällt der Deutsche wieder zurück. Erst nach dem Massencrash in Runde 36 kommt Hülkenberg nochmals ran – verpasst die Punkte aber knapp.

Bitter: WM-Konkurrent Haas fährt mit Esteban Ocon (Achter) und Oliver Bearman (Neunter) gleich doppelt Punkte ein. Und von hinten macht Williams Druck, Carlos Sainz holt in Baku einen Punkt.

So sieht der WM-Stand der Teams aus:

7. Haas, 27 Punkte

8. Audi, 17 Punkte

9. Williams, 12 Punkte

Die Stimmen

George Russell: «Schön wieder mal auf dem Podest zu stehen. Ich danke dem Team, das immer an mich geglaubt hat. Am Ende unter Gelb ging ich vom Gas und schon war Max da. Das wäre brutal gewesen. Die WM? Ich konzentriere mich auf jedes Rennen. Mehr kann ich nicht tun.»

Max Verstappen: «Der erste Stint war schwierig, aber danach lief es. Ich war so nahe dran.»

Isack Hadjar: «Ich freue mich über dieses Comeback. Wir haben als Team überzeugt. Ich bin Glücklich. Mein Handgelenk? Ich bin zufrieden, auch wenn es sich jetzt etwas taub anfühlt.»

So gehts weiter

Es geht Schlag auf Schlag. Der Formel-1-Zirkus zieht weiter zum GP von Bahrain. Allerdings findet das Rennen nicht in Bahrain, sondern in Malaysia statt. Dort gibts in einer Woche den GP zum Zmorge (9 Uhr). Der Grund für den Umzug ist der Krieg im Nahen Osten.