NHL-Spieler Nico Hischier verbringt während der Sommerpause einige Zeit in der Schweiz. Dort hat er am Wochenende bei einer Rettungsaktion an der Aare mitgeholfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft NHL-Star Nico Hischier hilft am Samstag einer Familie in Bern auf der Aare

Hischier bezeichnet seinen Einsatz als selbstverständlich, Beobachter nennen ihn «heldenhaft»

Vier Personen werden unverletzt gerettet, Polizei zieht Boot mit Wurfsack ans Land

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es sind bange Momente, die eine Familie mit zwei Kindern am Samstag beim Böötlen auf der Aare erlebt: Ihr Gummiboot gerät beim Stauwehr Engelhalde in Bern in Not. Aus diesem Grund rückt auch die Kantonspolizei aus.

Diese erhält vor Ort prominente Unterstützung: Wie «20 Minuten» am Donnerstag schreibt, hilft NHL-Profi Nico Hischier (27) bei der anschliessenden Rettungsaktion tatkräftig mit. Von einem anwesenden News-Scout wird sein Eingreifen als «heldenhaft» bezeichnet.

Familie kann gerettet werden

Hischier selbst sieht seinen Einsatz etwas nüchterner: «In dieser Situation ist jeder für Unterstützung dankbar und wir waren alle froh, dass am Schluss niemand zu Schaden kam», sagt er gegenüber «20 Minuten». Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, in diesem Moment Hilfe zu leisten.

Gleichzeitig gibt er an, dass noch zahlreiche weitere Personen die Rettungskräfte unterstützt hätten. Das Unterfangen ist schliesslich erfolgreich: «Durch die Polizei konnte das Boot schliesslich mittels eines Wurfsacks an Land gezogen und die vier Insassinnen und Insassen unverletzt gerettet werden», schreibt die Kantonspolizei Bern.