Kann die Nati im Mitteldrittel nachlegen?

Sofort installiert sich die Schweizer Überzahl in der offensiven Zone und lässt die Scheibe gut zirkulieren. Schliesslich zieht Kukan von der blauen Linie ab, Suter hält die Schaufel rein und lenkt entscheidend ab, doch der Puck verfehlt das Tor knapp und geht vorbei.
Ščotka stellt Bertschy das Bein und damit bietet sich der Schweiz die Gelegenheit im Powerplay.
Zum ersten Mal im zweiten Drittel entsteht richtige Druckphase und die Schweiz setzt sich fest! Zuerst findet Moy im Slot Frehner, doch der scheitert an Kvaca. Die Schweizer bleiben aber dran und schnüren die Tschechen in deren Zone regelrecht ein. Egli kommt gleich zweimal zum Abschluss: Erst wird sein Versuch von Kunc geblockt, danach entscheidend abgelenkt.
Der Mittelabschnitt startet bislang eher verhalten. Viele Unterbrüche prägen das Geschehen, richtiger Spielfluss kommt auf beiden Seiten gerade nicht auf.
Die Akteure sind zurück auf dem Eis und der zweite Durchgang läuft!
Ohne grosse NHL-Power, dafür mit vielen Akteuren, die sich im letzten Moment noch für die WM aufdrängen wollen, startet die Schweiz stark in diese letzte Vorbereitungspartie. Das Team von Jan Cadieux wirkt von Beginn weg wacher, aktiver und erspielt sich früh gute Möglichkeiten. Der erste Treffer lässt nicht lange auf sich warten: In der 5. Minute kombinieren sich Riat, Jäger und schliesslich Knak sehenswert durch – Knak vollendet den Angriff eiskalt mit einem sauberen Backhand-Tor zur Führung. Und die Schweiz bleibt dran und legt umgehend nach. Der einzige Nordamerika-Star im Schweizer Aufgebot reagiert am schnellsten auf einen Abpraller von Kvaca und drückt zum 2:0 ein. In der Folge übernehmen zwar zunehmend die Tschechen die Spielanteile, doch die Eidgenossen halten defensiv dagegen und bringen die Zwei-Tore-Führung in die Pause.
Dann sind die ersten 20 Minuten rum. Die Schweiz führt gegen Tschechien mit 2:0.
Kurz vor der Pause nochmals die Schweiz! Malgin setzt zum Vorstoss an und findet seinen kongenialen Linienpartner Andrighetto. Der zieht mit seinem bekannten Signature-Move, dem One-Timer, direkt ab. Kvaca bekommt allerdings irgendwie noch den Beinschoner dazwischen und verhindert den Treffer.
Die Spielanteile kippen zunehmend zugunsten der Tschechen. Kunc entwischt Egli und zieht aus halblinker Position ab, trifft aber nur die Latte. Der Anschlusstreffer für Tschechien wäre mittlerweile nicht unverdient.
Big Save von Aeschlimann! Da braucht es den Schweizer Goalie in höchster Not. Nach einem starken Pass auf die linke Seite kommt Melovsky frei zum Abschluss. Aeschlimann verschiebt sich blitzschnell, macht die Ecke dicht und verhindert den Gegentreffer – dabei räumt er gleich noch das Tor aus der Verankerung. Nach einem kurzen Unterbruch geht es weiter.