Kann die Nati im Mitteldrittel nachlegen?

Fazit 1. Drittel

Ohne grosse NHL-Power, dafür mit vielen Akteuren, die sich im letzten Moment noch für die WM aufdrängen wollen, startet die Schweiz stark in diese letzte Vorbereitungspartie. Das Team von Jan Cadieux wirkt von Beginn weg wacher, aktiver und erspielt sich früh gute Möglichkeiten. Der erste Treffer lässt nicht lange auf sich warten: In der 5. Minute kombinieren sich Riat, Jäger und schliesslich Knak sehenswert durch – Knak vollendet den Angriff eiskalt mit einem sauberen Backhand-Tor zur Führung. Und die Schweiz bleibt dran und legt umgehend nach. Der einzige Nordamerika-Star im Schweizer Aufgebot reagiert am schnellsten auf einen Abpraller von Kvaca und drückt zum 2:0 ein. In der Folge übernehmen zwar zunehmend die Tschechen die Spielanteile, doch die Eidgenossen halten defensiv dagegen und bringen die Zwei-Tore-Führung in die Pause.