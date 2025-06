1/5 Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Der Schweizer National Cup ist ab der Saison 2026/2027 Geschichte. Wie der Schweizer Eishockeyverband am Donnerstagnachmittag mitteilt, habe man sich entschieden, den Cup einzustellen. Das gibt der Verband am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt. Der Cup der Frauen sei von diesem Entscheid nicht betroffen.

Seit dem Ausstieg der National-League-Klubs auf die Saison 2021/2022 bestritten die Amateurklubs der Männer und der Frauen unter dem Namen National Cup einen neuen eigenständigen Wettbewerb. Wie der Verband schreibt, sei die Anzahl der angemeldeten Teams trotz diverser Optimierungsmassnahmen um 17 Teams gesunken.

Verband hatte Kosten von 130'000 Franken pro Jahr

Zwar hätte eine Umfrage ergeben, dass 81 Prozent der Teams grundsätzlich an einer Teilnahme interessiert wären. Tatsächlich angemeldet hätten sich dann trotzdem nur noch 47 Prozent der berechtigten Mannschaften – darunter lediglich drei Teams aus der MyHockey League sowie wenige Vertreter der 1. und 2. Liga. Als Gründe hätten die Klubs unter anderem eine zu hohe Belastung, zu tiefes Zuschauerinteresse, fehlender sportlicher Mehrwert ohne die National-League-Klubs angegeben.

Aufgrund der fehlenden Teilnahmebereitschaft der Klubs und auch, weil der SIHF zudem jährlich rund 130’000 Franken für die Durchführung aufwendete, sieht der Verband eine Fortführung als «nicht mehr sinnvoll» an.