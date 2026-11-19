Swiss Ice Hockey braucht einen neuen CEO: Martin Baumann geht nach zwei Jahren im Amt von Bord.

Christian Müller Redaktor Sport

Martin Baumann (58) beendet seine Tätigkeit bei Swiss Ice Hockey. Der bisherige CEO und der Eishockeyverband gehen nach zwei Jahren getrennte Wege. Wieso es zur Trennung kam, geht aus der Verbands-Mitteilung nicht hervor.

Baumann kam im November 2024 zu Swiss Ice Hockey. Zuvor arbeitete der Zuger als Geschäftsführer der Champions Hockey League. Wer die Nachfolge antritt, ist noch offen. Interimistisch übernimmt Monika Reinhard, Director Digital, Marketing & Communications, die Geschäftsführung von Swiss Ice Hockey.