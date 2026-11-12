Im neusten Mysports-Video geht es um ZSC-Trainer Claude Julien. Der Stanley-Cup-Sieger bringt fast 1400 NHL-Spiele Erfahrung mit und formt die Zürcher Löwen zu einer Einheit. Seine beeindruckende Zwischenbilanz: 17 Siege aus 18 Spielen. Was ist sein Erfolgsrezept?
Publiziert: 12.11.2026 um 19:40 Uhr
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.