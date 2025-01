1/4 ZSC-Stürmer Chris Baltisberger (r.) und Servette-Goalie Robert Mayer zoffen sich. Foto: freshfocus

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Die ZSC Lions feiern den Einzug in den Final der Champions Hockey League, wo sie am 18. Februar auf das schwedische Spitzenteam Färjestad treffen. Dass sich die Zürcher nach dem 6:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel in Genf gegen Titelverteidiger Servette durchsetzen würden, war keine Überraschung mehr. Doch beinahe hätten sie noch den nötigen Punkt für das Heimrecht im Endspiel verspielt.

Mit einer 3:2-Führung waren die Lions auf Kurs für den «Final dihei», als Chris Baltisberger (33) in der 54. Minute eine Strafe wegen unsportlichem Verhalten erhielt. Diese nutzte Josh Jooris (34) zum Ausgleich. Und weil in der Champions League eine Strafe bei einem Tor nicht gelöscht wird, mussten das Team von Marco Bayer (52) und die 6400 Fans noch einmal bangen. Doch der starke Goalie Robin Zumbühl (26) und seine Vorderleute liessen nichts mehr anbrennen.

«Er hat mich beleidigt»

Doch warum musste Baltisberger auf die Strafbank? «Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht», sagte der 33-Jährige. «Der Goalie (Robert Mayer, Anm. d. Red.) beleidigt mich. Und ich sage ihm: Was soll das bei diesem Spielstand? Da ist es doch nicht nötig, mich so zu beleidigen.» Für die Genfer gab es zu diesem Zeitpunkt mit einem Gesamtskore von 3:9 tatsächlich nichts mehr zu holen.

«Manchmal stellt man am Schluss ja einen raus, um die Lage zu beruhigen», suchte Baltisberger, dem im Mitteldrittel ein Treffer wegen Goalie-Behinderung aberkannt worden war, nach einer Erklärung für seine Strafe. «Ich weiss nicht, ob sich die Schiedsrichter nicht bewusst waren, dass es für uns ums Heimrecht im Final ging. Wenn wir da noch ein Tor fressen, verlieren wir es. Ich glaube, die Finanzabteilung hätte keine Freude gehabt. Da haben wir noch einmal Glück gehabt.»

0:53 Wegen Goalie-Behinderung: Baltisberger-Tor nach Coaches-Challenge aberkannt

Mit dem Heimspiel dürften die Zürcher einen namhaften sechsstelligen Betrag einfahren und können sich die umständliche Reise nach Karlstad sparen. Dass diese Einnahmen nicht flöten gingen, haben sie nicht zuletzt Ersatzgoalie Zumbühl zu verdanken.

«Er müsste ein Nati-Aufgebot bekommen»

«Zumbi hat einen unglaublichen Match gemacht», schwärmte Baltisberger. «Mich überrascht es nicht, dass er so gut spielt. Er hat Riesen-Schritte gemacht. Er trainiert super, hat eine Top-Einstellung. Irgendwann müsste er ein Nati-Aufgebot bekommen. Er ist diese Saison einer der besten Schweizer Goalies. Wenn er zweimal pro Woche spielen würde, wäre er noch besser.»

Zumbühl hatte erst am Dienstagmorgen erfahren, dass er spielen würde, weil Stammgoalie Simon Hrubec (33) krank war. Darauf angesprochen, dass die Lions fast immer gewinnen, wenn er spielt, antwortete Zumbühl keck: «Diesmal haben wir ja gar nicht gewonnen.» Stimmt, doch das 3:3 kam einem Sieg gleich. Und mit «Zumbi», der in der Liga eine grandiose Abwehrquote von 95,5 Prozent aufweist, im Tor haben die Lions nur eines von neun NL-Spielen (0:2 gegen Lausanne) verloren.

