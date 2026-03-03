DE
FR
Abonnieren

Im schwedischen Final
Frölunda gewinnt zum fünften Mal die Champions Hockey League

Der Frölunda HC wird Nachfolger von den ZSC Lions als Sieger der Champions Hockey League. Der Verein aus der schwedischen Stadt Göteborg schlägt im Final Lulea HF mit 3:2 nach Verlängerung.
Publiziert: 22:30 Uhr
Kommentieren
Frölunda Götgeborg gewinnt zum fünften Mal die Champions Hockey League
Foto: IMAGO/Bildbyran
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Frölunda Göteborg gewinnt zum fünften Mal die Champions Hockey League. Im rein schwedischen Final setzt sich der Rekordsieger im eigenen Stadion gegen Lulea mit 3:2 nach Overtime durch.

Elf Jahre nach dem ersten Final der wiederbelebten Champions League stehen sich erneut Frölunda und Lulea gegenüber. Diesmal mit dem besseren Ende für das Team aus Göteborg, bei dem der Schweizer Dominik Egli nicht zum Einsatz kommt.

Der entscheidende Treffer fällt nach 4:56 Minuten in der Overtime durch Jere Innala. Der Finne schliesst im Powerplay eine Passfolge über die beiden ehemaligen National-League-Spieler Henrik Tömmernes und Arttu Ruotsalainen mit einem wuchtigen Schuss ab.

Mehr Eishockey
Alle Schiris übersehen klaren Bschiss bei Tigers-Pleite
Mit Video
Trainer verliert die Fassung
Alle Schiris übersehen klaren Bschiss bei Tigers-Pleite
Wenn Mark Streit im Pub Eishockey schaut
Reportage
Stanley Cup in der Schweiz
Wenn Mark Streit im Pub Eishockey schaut

Lulea, der Halbfinal-Bezwinger von Zug, hat zuvor zweimal durch seine Finnen ausgeglichen. Eetu Koivistoinen traf kurz nach der zweiten Pause zum 1:1 und Otto Leskinen schoss den schwedischen Meister 15 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Overtime.

Nachdem mit Servette und dem ZSC zuletzt zwei Schweizer Teams triumphierten, wandert die Trophäe nun also nach Göteborg weiter. Kleiner Trost aus Schweizer Sicht: Bester Skorer der Champions Hockey League wird EVZ-Angreifer Grégory Hofmann mit sechs Toren und sieben Assists.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
Ilves Tampere
6
17
18
2
KalPa Hockey
KalPa Hockey
6
16
17
3
Frölunda HC
Frölunda HC
6
10
15
4
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
6
9
14
5
Lukko Rauma
Lukko Rauma
6
7
13
6
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
6
8
12
7
SC Bern
SC Bern
6
7
10
8
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
6
-1
10
9
Lulea Hockey
Lulea Hockey
6
0
10
10
Brynäs IF
Brynäs IF
6
4
9
11
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
6
3
9
12
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
6
-7
9
13
EV Zug
EV Zug
6
2
8
14
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
6
-3
8
15
ZSC Lions
ZSC Lions
6
-1
7
16
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
6
-1
7
17
Mountfield HK
Mountfield HK
6
-6
7
18
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
6
-6
6
19
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
6
-7
6
20
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-6
5
21
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
6
-12
5
22
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
6
-9
4
23
Belfast Giants
Belfast Giants
6
-17
4
24
GKS Tychy
GKS Tychy
6
-7
3
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Champions Hockey League
Champions Hockey League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League