Petar DjordjevicRedaktor Sport
Für einmal kracht es am Dienstagabend nicht in der National League, denn die Schweizer Klubs sind europäisch in der CHL unterwegs. Die fünfte Runde steht an und Davos, Genf sowie Fribourg kämpfen um Punkte in der Champions Hockey League. Wie gut kennst du dich mit dem europäischen Turnier aus? Beweise es im Quiz:
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Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Plzen
4
13
12
2
Skelleftea AIK
4
12
12
3
Kölner Haie
4
9
11
4
HC Pardubice
4
9
9
5
Genève-Servette HC
4
5
9
6
Adler Mannheim
4
2
9
7
HC Davos
4
5
8
8
Frölunda HC
4
5
8
9
SaiPa Lappeenranta
4
0
7
10
Tappara Tampere
4
-1
7
11
Rögle BK
4
4
6
12
Växjö Lakers
4
2
6
13
HC Fribourg-Gottéron
4
1
6
14
Eisbären Berlin
4
-6
6
15
Bili Tygri Liberec
4
-1
5
16
HK Nitra
4
-3
5
17
Storhamar Hockey
4
-3
4
18
KooKoo
4
-4
4
19
Boxers Bordeaux
4
-6
4
20
Red Bull Salzburg
4
-8
3
21
KAC Klagenfurt
4
-4
2
22
Herning Blue Fox
4
-10
1
23
GKS Tychy
4
-10
0
24
EC Graz 99Ers
4
-11
0
Playoffs