Wie gut kennst du dich mit dem europäischen Hockey aus?

Wie gut kennst du dich mit dem europäischen Hockey aus?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Für einmal kracht es am Dienstagabend nicht in der National League, denn die Schweizer Klubs sind europäisch in der CHL unterwegs. Die fünfte Runde steht an und Davos, Genf sowie Fribourg kämpfen um Punkte in der Champions Hockey League. Wie gut kennst du dich mit dem europäischen Turnier aus? Beweise es im Quiz:

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