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CHL-Quiz
Wie gut kennst du dich mit dem europäischen Hockey aus?

Wie gut verfolgst du die Champions Hockey League? Beweise es im Quiz.
Publiziert: vor 1 Minute
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Foto: Gian Ehrenzeller
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Für einmal kracht es am Dienstagabend nicht in der National League, denn die Schweizer Klubs sind europäisch in der CHL unterwegs. Die fünfte Runde steht an und Davos, Genf sowie Fribourg kämpfen um Punkte in der Champions Hockey League. Wie gut kennst du dich mit dem europäischen Turnier aus? Beweise es im Quiz:

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Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Plzen
HC Plzen
4
13
12
2
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
4
12
12
3
Kölner Haie
Kölner Haie
4
9
11
4
HC Pardubice
HC Pardubice
4
9
9
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
5
9
6
Adler Mannheim
Adler Mannheim
4
2
9
7
HC Davos
HC Davos
4
5
8
8
Frölunda HC
Frölunda HC
4
5
8
9
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
4
0
7
10
Tappara Tampere
Tappara Tampere
4
-1
7
11
Rögle BK
Rögle BK
4
4
6
12
Växjö Lakers
Växjö Lakers
4
2
6
13
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
1
6
14
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
4
-6
6
15
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
4
-1
5
16
HK Nitra
HK Nitra
4
-3
5
17
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
4
-3
4
18
KooKoo
KooKoo
4
-4
4
19
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
4
-6
4
20
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
4
-8
3
21
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
4
-4
2
22
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
4
-10
1
23
GKS Tychy
GKS Tychy
4
-10
0
24
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
4
-11
0
Playoffs
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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HC Ajoie
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
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