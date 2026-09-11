Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
3
8
9
2
HC Davos
3
9
8
3
Kölner Haie
3
7
8
4
HC Pardubice
3
6
6
5
HC Plzen
2
5
6
6
Genève-Servette HC
3
4
6
7
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
8
SaiPa Lappeenranta
3
1
6
9
Frölunda HC
3
3
5
10
Tappara Tampere
2
2
4
11
Boxers Bordeaux
2
1
4
12
KooKoo
3
-1
4
13
Storhamar Hockey
3
-1
4
14
Red Bull Salzburg
2
0
3
15
Växjö Lakers
2
0
3
16
Adler Mannheim
2
0
3
17
HK Nitra
3
-4
3
18
KAC Klagenfurt
3
-2
2
19
EC Graz 99Ers
2
-4
0
20
Rögle BK
2
-5
0
21
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
22
Herning Blue Fox
2
-8
0
23
GKS Tychy
3
-9
0
24
Eisbären Berlin
2
-10
0