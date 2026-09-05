DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
Tappara Tampere
Tappara Tampere
Ab 16:00 Uhr
Vs
Kölner Haie
Kölner Haie
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Champions Hockey League
Tappara Tampere - Kölner Haie

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Pardubice
HC Pardubice
1
6
3
2
HC Plzen
HC Plzen
1
4
3
3
Tappara Tampere
Tappara Tampere
1
3
3
4
Kölner Haie
Kölner Haie
1
3
3
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
2
3
6
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
1
1
2
7
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
1
-1
1
8
Adler Mannheim
Adler Mannheim
0
0
0
9
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
0
0
0
10
Frölunda HC
Frölunda HC
0
0
0
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
12
HC Davos
HC Davos
0
0
0
13
HK Nitra
HK Nitra
0
0
0
14
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
0
0
0
15
KooKoo
KooKoo
0
0
0
16
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
0
0
0
17
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
0
0
0
18
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
0
0
0
19
Växjö Lakers
Växjö Lakers
0
0
0
20
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
1
-2
0
21
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
1
-3
0
22
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
1
-3
0
23
Rögle BK
Rögle BK
1
-4
0
24
GKS Tychy
GKS Tychy
1
-6
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
05. September 2026 um 16:00 Uhr
Stadion
Tampere, Finnland
Nokia Arena
Kapazität
13'455
In diesem Artikel erwähnt
Tappara Tampere
Tappara Tampere
Kölner Haie
Kölner Haie
Champions Hockey League
Champions Hockey League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Tappara Tampere
        Tappara Tampere
        Kölner Haie
        Kölner Haie
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League