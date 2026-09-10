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Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
Ab 19:00 Uhr
Vs
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
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Champions Hockey League
Skelleftea AIK - Genève-Servette HC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
2
7
6
2
HC Pardubice
HC Pardubice
2
7
6
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2
5
6
4
HC Plzen
HC Plzen
2
5
6
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
6
HC Davos
HC Davos
2
7
5
7
Frölunda HC
Frölunda HC
2
6
5
8
Kölner Haie
Kölner Haie
2
4
5
9
Tappara Tampere
Tappara Tampere
2
2
4
10
KooKoo
KooKoo
2
2
4
11
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
2
1
4
12
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
2
0
3
13
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
0
3
14
Växjö Lakers
Växjö Lakers
2
0
3
15
Adler Mannheim
Adler Mannheim
2
0
3
16
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
2
-1
2
17
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
2
-2
1
18
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Rögle BK
Rögle BK
2
-5
0
20
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
21
HK Nitra
HK Nitra
2
-7
0
22
GKS Tychy
GKS Tychy
2
-7
0
23
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
2
-8
0
24
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
2
-10
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
10. September 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Skelleftea, Schweden
Skelleftea Kraft Arena
Kapazität
6'001
In diesem Artikel erwähnt
AIK Skelleftea
AIK Skelleftea
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Champions Hockey League
Champions Hockey League
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        In diesem Artikel erwähnt
        AIK Skelleftea
        AIK Skelleftea
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League