Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
3
8
9
2
HC Plzen
3
7
9
3
HC Davos
3
9
8
4
Kölner Haie
3
7
8
5
Tappara Tampere
3
3
7
6
HC Pardubice
3
6
6
7
Genève-Servette HC
3
4
6
8
HC Fribourg-Gottéron
3
2
6
9
SaiPa Lappeenranta
3
1
6
10
Adler Mannheim
3
1
6
11
Frölunda HC
3
3
5
12
Boxers Bordeaux
3
0
4
13
KooKoo
3
-1
4
14
Storhamar Hockey
3
-1
4
15
Rögle BK
3
0
3
16
Växjö Lakers
3
-1
3
17
HK Nitra
3
-4
3
18
Red Bull Salzburg
3
-5
3
19
Eisbären Berlin
3
-7
3
20
KAC Klagenfurt
3
-2
2
21
Bili Tygri Liberec
3
-5
2
22
Herning Blue Fox
3
-9
1
23
EC Graz 99Ers
3
-7
0
24
GKS Tychy
3
-9
0