DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
KooKoo
KooKoo
Ab 17:30 Uhr
Vs
HK Nitra
HK Nitra
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Champions Hockey League
KooKoo - HK Nitra

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
2
7
6
2
HC Pardubice
HC Pardubice
2
7
6
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2
5
6
4
HC Plzen
HC Plzen
2
5
6
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
6
HC Davos
HC Davos
2
7
5
7
Frölunda HC
Frölunda HC
2
6
5
8
Kölner Haie
Kölner Haie
2
4
5
9
Tappara Tampere
Tappara Tampere
2
2
4
10
KooKoo
KooKoo
2
2
4
11
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
2
1
4
12
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
2
0
3
13
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
0
3
14
Växjö Lakers
Växjö Lakers
2
0
3
15
Adler Mannheim
Adler Mannheim
2
0
3
16
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
2
-1
2
17
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
2
-2
1
18
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Rögle BK
Rögle BK
2
-5
0
20
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
21
HK Nitra
HK Nitra
2
-7
0
22
GKS Tychy
GKS Tychy
2
-7
0
23
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
2
-8
0
24
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
2
-10
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
10. September 2026 um 17:30 Uhr
Stadion
Kouvola, Finnland
Lumon Areena
Kapazität
6'000
In diesem Artikel erwähnt
KooKoo Kouvola
KooKoo Kouvola
HK Nitra
HK Nitra
Champions Hockey League
Champions Hockey League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        KooKoo Kouvola
        KooKoo Kouvola
        HK Nitra
        HK Nitra
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League