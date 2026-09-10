Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
2
7
6
2
HC Pardubice
2
7
6
3
Genève-Servette HC
2
5
6
4
HC Plzen
2
5
6
5
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
6
HC Davos
2
7
5
7
Frölunda HC
2
6
5
8
Kölner Haie
2
4
5
9
Tappara Tampere
2
2
4
10
KooKoo
2
2
4
11
Boxers Bordeaux
2
1
4
12
SaiPa Lappeenranta
2
0
3
13
Red Bull Salzburg
2
0
3
14
Växjö Lakers
2
0
3
15
Adler Mannheim
2
0
3
16
KAC Klagenfurt
2
-1
2
17
Storhamar Hockey
2
-2
1
18
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Rögle BK
2
-5
0
20
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
21
HK Nitra
2
-7
0
22
GKS Tychy
2
-7
0
23
Herning Blue Fox
2
-8
0
24
Eisbären Berlin
2
-10
0