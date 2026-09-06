DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
HK Nitra
HK Nitra
Ab 17:00 Uhr
Vs
Växjö Lakers
Växjö Lakers
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Champions Hockey League
HK Nitra - Växjö Lakers

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Pardubice
HC Pardubice
2
7
6
2
HC Plzen
HC Plzen
2
5
6
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
4
Kölner Haie
Kölner Haie
2
4
5
5
Tappara Tampere
Tappara Tampere
2
2
4
6
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
2
1
4
7
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
1
5
3
8
Frölunda HC
Frölunda HC
1
5
3
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
4
3
10
KooKoo
KooKoo
1
3
3
11
Adler Mannheim
Adler Mannheim
1
2
3
12
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
0
3
13
HC Davos
HC Davos
1
1
2
14
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
2
-1
2
15
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
1
-1
1
16
Växjö Lakers
Växjö Lakers
1
-2
0
17
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
1
-3
0
18
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
1
-4
0
20
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
1
-5
0
21
HK Nitra
HK Nitra
1
-5
0
22
Rögle BK
Rögle BK
2
-5
0
23
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
24
GKS Tychy
GKS Tychy
2
-7
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
06. September 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Nitra, Slowakei
Nitra Aréna
Kapazität
4'800
In diesem Artikel erwähnt
HK Nitra
HK Nitra
Växjö Lakers
Växjö Lakers
Champions Hockey League
Champions Hockey League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HK Nitra
        HK Nitra
        Växjö Lakers
        Växjö Lakers
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League