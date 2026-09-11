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HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Ab 19:45 Uhr
Vs
HC Plzen
HC Plzen
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Champions Hockey League
HC Fribourg-Gottéron - HC Plzen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
3
8
9
2
HC Davos
HC Davos
3
9
8
3
Kölner Haie
Kölner Haie
3
7
8
4
HC Pardubice
HC Pardubice
3
6
6
5
HC Plzen
HC Plzen
2
5
6
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
4
6
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
8
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
3
1
6
9
Frölunda HC
Frölunda HC
3
3
5
10
Tappara Tampere
Tappara Tampere
2
2
4
11
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
2
1
4
12
KooKoo
KooKoo
3
-1
4
13
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
3
-1
4
14
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
0
3
15
Växjö Lakers
Växjö Lakers
2
0
3
16
Adler Mannheim
Adler Mannheim
2
0
3
17
HK Nitra
HK Nitra
3
-4
3
18
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
3
-2
2
19
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
2
-4
0
20
Rögle BK
Rögle BK
2
-5
0
21
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
22
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
2
-8
0
23
GKS Tychy
GKS Tychy
3
-9
0
24
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
2
-10
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
11. September 2026 um 19:45 Uhr
Stadion
Freiburg, Schweiz
BCF-Arena
Kapazität
6'800
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Pilsen
HC Pilsen
Champions Hockey League
Champions Hockey League
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        In diesem Artikel erwähnt
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Pilsen
        HC Pilsen
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League