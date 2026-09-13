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HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Ab 14:00 Uhr
Vs
Adler Mannheim
Adler Mannheim
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Champions Hockey League
HC Fribourg-Gottéron - Adler Mannheim

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
4
12
12
2
Kölner Haie
Kölner Haie
4
9
11
3
HC Pardubice
HC Pardubice
4
9
9
4
HC Plzen
HC Plzen
3
7
9
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
5
9
6
HC Davos
HC Davos
4
5
8
7
Frölunda HC
Frölunda HC
4
5
8
8
Tappara Tampere
Tappara Tampere
3
3
7
9
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
4
0
7
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
2
6
11
Adler Mannheim
Adler Mannheim
3
1
6
12
HK Nitra
HK Nitra
4
-3
5
13
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
3
0
4
14
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
4
-3
4
15
KooKoo
KooKoo
4
-4
4
16
Rögle BK
Rögle BK
3
0
3
17
Växjö Lakers
Växjö Lakers
3
-1
3
18
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
3
-5
3
19
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
3
-7
3
20
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
4
-4
2
21
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
3
-5
2
22
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
3
-9
1
23
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
3
-7
0
24
GKS Tychy
GKS Tychy
4
-10
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
13. September 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Freiburg, Schweiz
BCF-Arena
Kapazität
6'800
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Adler Mannheim
Adler Mannheim
Champions Hockey League
Champions Hockey League
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        HC Fribourg-Gottéron
        Adler Mannheim
        Adler Mannheim
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League