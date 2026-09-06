Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Pardubice
2
7
6
2
HC Plzen
2
5
6
3
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
4
Kölner Haie
2
4
5
5
Tappara Tampere
2
2
4
6
Boxers Bordeaux
2
1
4
7
Skelleftea AIK
1
5
3
8
Frölunda HC
1
5
3
9
Genève-Servette HC
1
4
3
10
KooKoo
1
3
3
11
Adler Mannheim
1
2
3
12
Red Bull Salzburg
2
0
3
13
HC Davos
1
1
2
14
KAC Klagenfurt
2
-1
2
15
Storhamar Hockey
1
-1
1
16
Växjö Lakers
1
-2
0
17
Herning Blue Fox
1
-3
0
18
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Eisbären Berlin
1
-4
0
20
SaiPa Lappeenranta
1
-5
0
21
HK Nitra
1
-5
0
22
Rögle BK
2
-5
0
23
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
24
GKS Tychy
2
-7
0