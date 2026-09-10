DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
GKS Tychy
GKS Tychy
Ab 18:00 Uhr
Vs
HC Davos
HC Davos
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Champions Hockey League
GKS Tychy - HC Davos

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
2
7
6
2
HC Pardubice
HC Pardubice
2
7
6
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2
5
6
4
HC Plzen
HC Plzen
2
5
6
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
6
HC Davos
HC Davos
2
7
5
7
Frölunda HC
Frölunda HC
2
6
5
8
Kölner Haie
Kölner Haie
2
4
5
9
Tappara Tampere
Tappara Tampere
2
2
4
10
KooKoo
KooKoo
2
2
4
11
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
2
1
4
12
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
2
0
3
13
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
0
3
14
Växjö Lakers
Växjö Lakers
2
0
3
15
Adler Mannheim
Adler Mannheim
2
0
3
16
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
2
-1
2
17
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
2
-2
1
18
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Rögle BK
Rögle BK
2
-5
0
20
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
21
HK Nitra
HK Nitra
2
-7
0
22
GKS Tychy
GKS Tychy
2
-7
0
23
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
2
-8
0
24
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
2
-10
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
10. September 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tichau, Polen
Stadion Zimowy
In diesem Artikel erwähnt
GKS Tychy
GKS Tychy
HC Davos
HC Davos
Champions Hockey League
Champions Hockey League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        GKS Tychy
        GKS Tychy
        HC Davos
        HC Davos
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League