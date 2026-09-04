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Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Ab 19:45 Uhr
Vs
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
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Champions Hockey League
Genève-Servette HC - Eisbären Berlin

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
Ilves Tampere
6
17
18
2
KalPa Hockey
KalPa Hockey
6
16
17
3
Frölunda HC
Frölunda HC
6
10
15
4
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
6
9
14
5
Lukko Rauma
Lukko Rauma
6
7
13
6
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
6
8
12
7
SC Bern
SC Bern
6
7
10
8
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
6
-1
10
9
Lulea Hockey
Lulea Hockey
6
0
10
10
Brynäs IF
Brynäs IF
6
4
9
11
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
6
3
9
12
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
6
-7
9
13
EV Zug
EV Zug
6
2
8
14
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
6
-3
8
15
ZSC Lions
ZSC Lions
6
-1
7
16
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
6
-1
7
17
Mountfield HK
Mountfield HK
6
-6
7
18
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
6
-6
6
19
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
6
-7
6
20
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-6
5
21
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
6
-12
5
22
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
6
-9
4
23
Belfast Giants
Belfast Giants
6
-17
4
24
GKS Tychy
GKS Tychy
6
-7
3
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
04. September 2026 um 19:45 Uhr
Stadion
Genf, Schweiz
Les Vernets
Kapazität
7'200
In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
Champions Hockey League
Champions Hockey League
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        In diesem Artikel erwähnt
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        Eisbären Berlin
        Eisbären Berlin
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League