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Frölunda HC
Frölunda HC
Ab 15:00 Uhr
Vs
KooKoo
KooKoo
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Champions Hockey League
Frölunda HC - KooKoo

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Pardubice
HC Pardubice
2
7
6
2
HC Plzen
HC Plzen
2
5
6
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
4
6
4
Kölner Haie
Kölner Haie
2
4
5
5
Tappara Tampere
Tappara Tampere
2
2
4
6
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
2
1
4
7
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
1
5
3
8
Frölunda HC
Frölunda HC
1
5
3
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
4
3
10
KooKoo
KooKoo
1
3
3
11
Adler Mannheim
Adler Mannheim
1
2
3
12
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
0
3
13
HC Davos
HC Davos
1
1
2
14
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
2
-1
2
15
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
1
-1
1
16
Växjö Lakers
Växjö Lakers
1
-2
0
17
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
1
-3
0
18
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
2
-4
0
19
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
1
-4
0
20
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
1
-5
0
21
HK Nitra
HK Nitra
1
-5
0
22
Rögle BK
Rögle BK
2
-5
0
23
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
2
-6
0
24
GKS Tychy
GKS Tychy
2
-7
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
06. September 2026 um 15:00 Uhr
Stadion
Göteborg, Schweden
Scandinavium
Kapazität
12'312
In diesem Artikel erwähnt
Frölunda HC
Frölunda HC
KooKoo Kouvola
KooKoo Kouvola
Champions Hockey League
Champions Hockey League
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        Champions Hockey League
        Champions Hockey League