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EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
Ab 18:30 Uhr
Vs
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
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Champions Hockey League
EC Graz 99Ers - Boxers Bordeaux

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions Hockey League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Pardubice
HC Pardubice
1
6
3
2
HC Plzen
HC Plzen
1
4
3
3
Tappara Tampere
Tappara Tampere
1
3
3
4
Kölner Haie
Kölner Haie
1
3
3
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
2
3
6
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
1
1
2
7
Boxers Bordeaux
Boxers Bordeaux
1
-1
1
8
Adler Mannheim
Adler Mannheim
0
0
0
9
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
0
0
0
10
Frölunda HC
Frölunda HC
0
0
0
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
12
HC Davos
HC Davos
0
0
0
13
HK Nitra
HK Nitra
0
0
0
14
Herning Blue Fox
Herning Blue Fox
0
0
0
15
KooKoo
KooKoo
0
0
0
16
SaiPa Lappeenranta
SaiPa Lappeenranta
0
0
0
17
Skelleftea AIK
Skelleftea AIK
0
0
0
18
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
0
0
0
19
Växjö Lakers
Växjö Lakers
0
0
0
20
EC Graz 99Ers
EC Graz 99Ers
1
-2
0
21
Bili Tygri Liberec
Bili Tygri Liberec
1
-3
0
22
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
1
-3
0
23
Rögle BK
Rögle BK
1
-4
0
24
GKS Tychy
GKS Tychy
1
-6
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
05. September 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Graz, Österreich
Merkur Eisstadion
Kapazität
4'126
In diesem Artikel erwähnt
Graz 99ers
Graz 99ers
Bordeaux Boxers
Bordeaux Boxers
Champions Hockey League
Champions Hockey League
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        Graz 99ers
        Bordeaux Boxers
        Bordeaux Boxers
        Champions Hockey League
        Champions Hockey League