Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Pardubice
1
6
3
2
HC Plzen
1
4
3
3
Tappara Tampere
1
3
3
4
Kölner Haie
1
3
3
5
HC Fribourg-Gottéron
1
2
3
6
KAC Klagenfurt
1
1
2
7
Boxers Bordeaux
1
-1
1
8
Adler Mannheim
0
0
0
9
Eisbären Berlin
0
0
0
10
Frölunda HC
0
0
0
11
Genève-Servette HC
0
0
0
12
HC Davos
0
0
0
13
HK Nitra
0
0
0
14
Herning Blue Fox
0
0
0
15
KooKoo
0
0
0
16
SaiPa Lappeenranta
0
0
0
17
Skelleftea AIK
0
0
0
18
Storhamar Hockey
0
0
0
19
Växjö Lakers
0
0
0
20
EC Graz 99Ers
1
-2
0
21
Bili Tygri Liberec
1
-3
0
22
Red Bull Salzburg
1
-3
0
23
Rögle BK
1
-4
0
24
GKS Tychy
1
-6
0