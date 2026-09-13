Mannschaft
SP
TD
PT
1
Skelleftea AIK
4
12
12
2
Kölner Haie
4
9
11
3
HC Pardubice
4
9
9
4
HC Plzen
3
7
9
5
Genève-Servette HC
4
5
9
6
HC Davos
4
5
8
7
Frölunda HC
4
5
8
8
Tappara Tampere
3
3
7
9
SaiPa Lappeenranta
4
0
7
10
HC Fribourg-Gottéron
3
2
6
11
Adler Mannheim
3
1
6
12
HK Nitra
4
-3
5
13
Boxers Bordeaux
3
0
4
14
Storhamar Hockey
4
-3
4
15
KooKoo
4
-4
4
16
Rögle BK
3
0
3
17
Växjö Lakers
3
-1
3
18
Red Bull Salzburg
3
-5
3
19
Eisbären Berlin
3
-7
3
20
KAC Klagenfurt
4
-4
2
21
Bili Tygri Liberec
3
-5
2
22
Herning Blue Fox
3
-9
1
23
EC Graz 99Ers
3
-7
0
24
GKS Tychy
4
-10
0