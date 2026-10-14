Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Davos – Bili Tygri Liberec 0:2

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Glück gehabt, HCD! Nur weil die Österreicher aus Graz den norwegischen Vertreter Storhamar Hamar mit 6:3 bezwingen, bleibt die Niederlage der Davoser gegen den tschechischen Klub Liberec folgenlos. Die Mannschaft von Josh Holden qualifiziert sich als Tabellen-16. gerade noch so für die K.-o.-Phase. Nach drei Siegen zum Auftakt in die Champions Hockey League muss der Schweizer Vizemeister zu Hause die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Sowohl im ersten als auch im zweiten Drittel wird Goalie Sandro Aeschlimann jeweils früh bezwungen. Den Bündnern will hingegen kein Treffer gelingen: Als Enzo Corvi im zweiten Abschnitt gekonnt Liberec-Goalie Petr Hamalcik aussteigen lässt und danach ein Tohuwabohu vor dem Tor herrscht, trifft Filip Zadina aus kürzester Distanz nur den Pfosten, anstatt ins eigentlich verwaiste Gehäuse einzuschieben. Im Achtelfinal wartet auf den HCD nun der HC Pilsen aus Tschechien, der mit einer makellosen Vorrunde Eindruck hinterlassen hat.

Herning Blue Fox – Fribourg-Gottéron 4:3 n.P.

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Fribourg-Gottéron verpasst es, die Vorrunde mit dem vierten Sieg im sechsten Spiel abzuschliessen. Der Schweizer Meister zieht in Herning im Duell mit dem dänischen Champion im Penaltyschiessen den Kürzeren. Sämtliche fünf Gottéron-Schützen scheitern im Shootout, während sich Fribourg-Goalie Loic Galley von Kevin O'Neil bezwingen lassen muss. In der regulären Spielzeit gleichen die Westschweizer zweimal – dank Yannick Rathgeb (zum 1:1) und Anthony Richard (zum 3:3) – die Partie aus, Kevin Nicolet sorgt im Mitteldrittel sogar für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung. In der ersten Runde der K.-o.-Phase, die das Team von Roger Rönnberg bereits vor dem Match auf sicher hatte, kriegt es Gottéron ausgerechnet mit Genf-Servette zu tun.

Genf-Servette – Kölner Haie 4:3 n.V.

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Genf-Servette macht mit seinem Overtimesieg gegen die Kölner Haie aus Deutschland das Schweizer Achtelfinalduell mit Fribourg-Gottéron perfekt. Die Grenats, die ebenfalls schon vor dem Match als Teilnehmer der K.-o.-Phase feststanden, schliessen die Vorrunde als bestes Schweizer Team mit vier Siegen auf Rang sieben ab. Möglich machts die grosse Tor-Show von Jesse Puljujärvi. In seinem ersten Spiel für Servette im Monat Oktober glänzt der Finne mit drei Treffern. Derjenige nach sieben Sekunden in der Overtime beendet dann auch die Partie, in der Joren van Pottelberghe erstmals für die Genfer zwischen den Pfosten steht. Dem aus Lugano gekommenen Keeper gelingt zum Ende des Mitteldrittels ein Big Save, als er von Frederik Storm eigentlich schon umspielt ist, aber mit seinem Stock irgendwie noch den Gegentreffer verhindert.

Hinweis: Die Duelle in der K.-o.-Phase werden jeweils in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen – abgesehen vom Final (23. Februar 2027). Im Achtelfinal finden die Hinspiele am 10. und 11. November statt, die Rückspiele dann am 17. und 18. November.

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