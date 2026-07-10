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Dzemaili ist wegen Mina fassungslos
«Grösste Unsportlichkeit beim Penalty, die ich je gesehen habe»

Was für ein Krimi! Die Schweiz setzt sich gegen Kolumbien im Penaltyschiessen durch. Voran geht Leitwolf Granit Xhaka, der als erster antritt. Vor dem Penalty kommt es zu einer Provokation von Kolumbiens Mina, die Blerim Dzemaili zur Weissglut bringt.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Tobias WedermannFussballchef
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