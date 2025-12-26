DE
Zum vierten Mal in Folge
Peña lässt Gegner keine Chance und siegt

Mit seinem Sieg gegen Jeo Santisima holt sich Angelo Peña zum vierten Mal in Folge den WBO-Intercontinental-Titel.
Die Highlights vom Boxing Day 2025 in Bern
