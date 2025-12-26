DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Boxen
Boxen: Peña schraubt weiter an makelloser Bilanz
Zum vierten Mal in Folge
Peña lässt Gegner keine Chance und siegt
Mit seinem Sieg gegen Jeo Santisima holt sich Angelo Peña zum vierten Mal in Folge den WBO-Intercontinental-Titel.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights vom Boxing Day 2025 in Bern
7:10
Blutverschmiert im Kursall
Nach grossen Kampf gegen Loreto: Timar ist Weltmeisterin
8:07
Schweizer bleibt ungeschlagen
Meier gewinnt gegen Mexikaner Dominguez nach Punkten
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen