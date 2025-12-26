DE
Boxen: Gabriela Timar kämpft sich zum Weltmeister-Titel
Blutverschmiert im Kursall
Nach grossen Kampf gegen Japanerin: Timar ist Weltmeisterin
Schweizer Jubel im Berner Kursaal: Gabriela Timar bezwingt im Kampf um den WBO-Titel die Japanerin Marina Loreto.
Publiziert: vor 3 Minuten
Die Highlights vom Boxing Day 2025 in Bern
7:10
Blutverschmiert im Kursall
Nach grossen Kampf gegen Loreto: Timar ist Weltmeisterin
8:07
Schweizer bleibt ungeschlagen
Meier gewinnt gegen Mexikaner Dominguez nach Punkten
