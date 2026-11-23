Kurz vor dem Mega-Fight gegen Anthony Joshua gibt Box-Star Tyson Fury in einer neuen Netflix-Doku tiefe Einblicke in sein Leben – und spricht dabei offen über seine Schizophrenie-Diagnose.

Darum gehts In einer Netflix-Doku spricht Box-Star Tyson Fury offen über seine Schizophrenie und psychische Probleme

Nach dem Sieg gegen Klitschko verfiel Fury einer Alkohol- und Drogensucht und hörte bedrohliche Stimmen

2016 wurde er dann mit einer bipolaren Störung und leichter Schizophrenie diagnostiziert

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Es sind erschütternde Einblicke, die Tyson Fury (38) in der am Freitag erscheinenden Netflix-Doku über ihn gibt. «Ich hatte solche Angst», sagt seine Frau Paris (36) gemäss «Sun», die Auszüge aus dem Film wiedergibt. Darin macht der Ex-Box-Weltmeister ein intimes Geständnis: Bei ihm wurde eine Schizophrenie diagnostiziert.

Alles begann auf dem Karrierehöhepunkt des Briten, als er 2015 den amtierenden Schwergewichts-Champion Wladimir Klitschko (50) besiegte. Doch Fury rutschte hinter den Kulissen in den Alkohol- und Drogenkonsum ab. Gleichzeitig hörte er Stimmen, die ihm gedroht hätten, ihn und seine Familie umzubringen. «Es war die Hölle auf Erden», sagt Fury.

«Illuminati stecken mit drin»

2016 lag Tyson mit Verdacht auf Herzinfarkt im Krankenhaus. Es plagten ihn schwere Angstattacken und paranoide Wahnvorstellungen. «Die Illuminati stecken alle mit drin. Sie können mich nicht zum Schweigen bringen, also werden sie mich töten», war er damals überzeugt.

Medizinische Klarheit brachte der Besuch bei einer Psychiaterin. Sie diagnostizierte bei dem Boxer Depressionen, eine bipolare Störung sowie eine leichte Schizophrenie – eine psychische Erkrankung, bei der Betroffene die Realität verzerrt wahrnehmen und oft unter Wahnvorstellungen oder Halluzinationen leiden.

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Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

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Fury erinnert sich an seine Verwirrung. «Selbst dann begriff ich es nicht. Ich dachte: ‹Sei nicht albern, was redet sie da? Verrückte sind schizophren.›» Die Ängste waren aber nicht neu. «Ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft», meint der britische Boxer.

Vater ignorierte Probleme

Sein Vater John nahm die Probleme nicht ernst, wie er selbst zugibt: «Ich wollte keinen depressiven Jungen sehen. Wenn doch, habe ich es nicht beachtet.» Für Fury war dadurch früh klar: Hier werden keine Gefühle gezeigt.

Mittlerweile hat der Boxer einen guten Umgang mit der Krankheit gefunden. Seine Familie ist der grosse Anker: «Mein grösster Erfolg ist meine Familie, meine Frau und meine Kinder.» Ehefrau Paris steht seit Jahren fest an seiner Seite – zusammen haben die beiden sieben Kinder. Auch beim Kampf gegen seinen Rivalen Anthony Joshua (37) am 11. Dezember wird Paris ihm zur Seite stehen.