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Boxen
Boxen: Brutale Massenschlägerei beim Face-off in England
Stühle fliegen herum
Face-off artet in Massenschlägerei aus
Das Face-off zum Misfits Boxing eskaliert komplett: Zuerst geraten sich Harley Benn und Joe Laws in die Haare, dann prügeln sich mehrere Männer.
Publiziert: 06:04 Uhr
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