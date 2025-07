1/5 Sven Ottke soll auf Mallorca angefahren worden sein. Foto: Michael Ruffler / masterpress

Der frühere Box-Weltmeister Sven Ottke (58) ist auf Mallorca offenbar in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Wie die «Bild» berichtet, soll der Deutsche mit seinem Fahrrad mit einem Auto kollidiert sein. Ottke soll sich dabei einen doppelten Schienbeinbruch und eine Schulterverletzung zugezogen haben, noch am Dienstag musste er dem Bericht zufolge am Schienbein operiert werden.

«Sven Ottke geht es den Umständen entsprechend gut», sagt sein früherer Trainer Ulli Wegner: «Ich werde ihn am Mittwoch in der Klinik besuchen. Er wurde einfach umgefahren.»

Keinen Kampf verloren

Das «Phantom» Ottke war von 1997 bis 2004 Profi. Der Berliner eroberte 1998 den Weltmeistertitel im Supermittelgewicht nach IBF-Version, 2003 sicherte er sich auch den Gürtel der WBA und verteidigte beide Titel bis zu seinem Karriereende erfolgreich. Insgesamt gewann Ottke sämtliche seiner 34 Profikämpfe, davon sechs durch K.o..