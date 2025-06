Mit 68 Jahren Ex-Box-Weltmeister Mike McCallum gestorben

Die Boxwelt trauert um den jamaikanische Ex-Weltmeister Mike McCallum. Der 68-Jährige wurde am Samstag leblos in seinem Auto in Las Vegas gefunden, nachdem er sich auf dem Weg zum Fitnessstudio unwohl gefühlt hatte. Nun ist er tot.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 14 Minuten