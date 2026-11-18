Tiefe Trauer in der irischen Boxszene: Das Talent Lee Reeves ist am Montag seinen Gehirnverletzungen erlegen. Diese hatte er sich im August bei einem Kampf zugezogen.

Darum gehts Lee Reeves starb mit 31 Jahren nach Hirnverletzungen und einer schweren Infektion diese Woche

Die Verletzungen erlitt Reeves am 1. August im Kampf gegen Gary Cully

Reeves gewann 16 von 18 Profikämpfen, elf davon vorzeitig durch K. o.

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Am 1. August ging der irische Boxer Lee Reeves (†31) im Duell mit seinem Landsmann Gary Cully (30) zu Boden und verlor das Bewusstsein. Wenig später folgte die Schockdiagnose: Im harten Kampf im Halbweltergewicht hatte Reeves schwere Hirnverletzungen erlitten. Er wurde umgehend notoperiert und ins künstliche Koma versetzt.

Im Oktober folgte ein erster Lichtblick: Reeves drückte die Hand seiner Schwester und blinzelte. Doch am vergangenen Wochenende zog sich das Boxtalent eine schwere Infektion zu, an deren Folgen er nun verstarb, wie lokale irische Medien berichten.

Gegner verabschiedet sich

Sein ehemaliger Trainer und Ex-Boxer Jonathan O’Brien zeigt sich auf Facebook am Boden zerstört: «Leb wohl, mein Sohn, schlaf gut. Du hast bis zum Schluss so hart gekämpft – wir lieben dich so sehr.» Sein Gegner Cully schrieb: «Was für ein Typ und ein echter Gentleman. Zwischen uns gab es immer nur Liebe, Champ. Ich kann es kaum glauben, dass ich das hier schreibe, aber Ruhe in Frieden, Bruder.»

Im Ring konnte Reeves eine eindrückliche Bilanz vorweisen: Von 18 Profikämpfen entschied der schlagstarke Ire 16 für sich, elfmal gewann er vorzeitig durch K. o. In seiner Heimat engagierte er sich zudem stark für psychische Gesundheit.