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Frau Halmich, in Ihrem neuen Buch schreiben Sie: «Blut, Schweiss und Tränen – genau das ist Boxen.» Was davon ist während Ihrer Karriere am meisten geflossen?

Regina Halmich: Das ist eine schwierige Frage. Vor allem zu Beginn meiner Karriere gab es auch regelmässig Tränen, denn mein Kampf ausserhalb des Boxrings war ein sehr viel schwierigerer. Ich musste mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich als Frau boxte. Die Kritik war oft sehr persönlich und vielfach auch unter der Gürtellinie. Hätte ich damals auf andere Menschen gehört, wäre ich nie Profi-Boxerin geworden.

Bei Ihrem ersten WM-Kampf 1995 in Las Vegas, den Sie verloren hatten, floss vor allem sehr viel Blut. Was mussten Sie sich danach alles anhören?

Wenn bei männlichen Boxern das Blut fliesst, ist das ein Zeichen von Stärke, bei Frauen hingegen ist das sehr befremdlich und abstossend. Ich erlitt damals unter meinem linken Auge einen Cut und blutete stark. Die Bilder davon wirkten auf viele verstörend. All die Menschen, die boxende Frauen nicht mochten, wurden dadurch in ihren Vorurteilen bestärkt. Die Kritik war in den Tagen danach vernichtend. Hätte ich nicht ein so gutes Elternhaus gehabt, wäre ich vielleicht daran zerbrochen.

Im Buch sagen Sie über den Kampf danach: «Ich musste gewinnen, sonst war meine Boxkarriere vorbei.»

Das stimmt, ich stand mit dem Rücken zur Wand. Doch es gibt zwei Sorten von Menschen: solche, die am Druck kaputt gehen, und solche, die das beflügelt. Für mich war dieser Kampf ein Befreiungsschlag, denn ab da kam meine Karriere so richtig ins Rollen.

Das ist Regina Halmich Die deutsche Boxerin bestritt zwischen 1994 und 2007 insgesamt 56 Profi-Kämpfe. Ihre eindrucksvolle Bilanz: 54 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. 2021 wurde sie als erst fünfte Frau in die «International Boxing Hall of Fame» aufgenommen. Bevor sie Boxerin wurde, war sie schon als Thai- und Kickboxerin in den Ring gestiegen, unter anderem auch mal in Winterthur. Heute moderiert Halmich Veranstaltungen, kommentiert Boxkämpfe und hält Vorträge. Die deutsche Boxerin bestritt zwischen 1994 und 2007 insgesamt 56 Profi-Kämpfe. Ihre eindrucksvolle Bilanz: 54 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. 2021 wurde sie als erst fünfte Frau in die «International Boxing Hall of Fame» aufgenommen. Bevor sie Boxerin wurde, war sie schon als Thai- und Kickboxerin in den Ring gestiegen, unter anderem auch mal in Winterthur. Heute moderiert Halmich Veranstaltungen, kommentiert Boxkämpfe und hält Vorträge. Mehr

Bis zu Ihrem Karriereende 2007 verloren Sie keinen Kampf mehr, Sie sorgten beim ZDF für Rekord-Einschaltquoten und machten das Frauenboxen im deutschsprachigen Raum salonfähig. Wie stolz sind Sie darauf?

Damals war mir das alles nicht bewusst. Ich realisiere erst heute, dass ich ein Stück Zeitgeschichte geschrieben habe. Meine Geschichte zeigt: Träume kennen keine Grenzen.

«Im Ring wurde ich zu einer anderen Person», schreiben Sie im Buch. Wie meinen Sie das?

Im Profisport musst du knallhart sein. Da haben Gefühle und Emotionen keinen Platz. Wenn du deine Gegnerin triffst, musst du gleich nachsetzen und deinen Killerinstinkt auspacken. Das war die berufliche, harte Regina. Doch es gab auch immer die private Regina, die Gefühle zuliess und nahbar war.

Bei Vertragsverhandlungen waren Sie nicht immer knallhart. Ihr erster Profivertrag beinhaltete ein Monatsgehalt von nur 3500 Mark.

Es hätte mir damals nichts gebracht, mehr Geld zu fordern, da mich zu Beginn meiner Karriere nur der Universum-Boxstall wollte. Auch später wurde immer mal wieder versucht, mich kleinzuhalten. Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mit Nettsein in diesem knallharten Business nicht weiterkomme. Heute handle ich in geschäftlichen Verhandlungen wie ein Mann. Ein Kerl, nur eben mit Brüsten.

Wie der Zeitgeist damals war, zeigen unzählige Aussagen. So zum Beispiel die von Vitali Klitschko: «Du bist so eine schöne Frau. Warum um alles in der Welt boxt du?»

Solche Aussagen haben mich damals unheimlich verletzt, weil ich sie persönlich genommen habe. Ich wollte immer allen gefallen und von allen akzeptiert werden, nur war das damals nicht möglich. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich es nicht allen recht machen kann und ich nur durch Leistung überzeugen kann.

Doch oft wurden nicht nur Ihre Leistungen, sondern auch Ihr Aussehen bewertet.

Das hat mich vor allem bei Interviews gestört. Mir wurden immer völlig andere Fragen als den Männern gestellt. Die wurden gefragt, wie die Vorbereitung war und was sie vom Gegner erwarten.

Und was wurden Sie gefragt?

Was hat deine Kampfhose für eine Farbe? Wirst du dich für den Kampf schminken? Wie wichtig ist dir dein Aussehen? Das hat mich wirklich genervt, und ich fühlte mich in diesen Interviews immer unterfordert.

Auch Sie haben aber einen Teil dazu beigetragen, indem Sie sich zum Beispiel zweimal für den «Playboy» ablichten liessen.

Ja, ich habe mitgespielt, aber ich musste mich dafür nicht verstellen, da ich trotz meines Sports immer weiblich geblieben bin und immer gerne eine Frau war. Das hat damals viele verstört. Warum kann man sexy sein, dann aber trotzdem in den Ring steigen? Ich habe mir diese Frage nie gestellt, weil ich immer beide Seiten hatte. Doch etwas war dabei sehr wichtig: Ich liess mich erst im «Playboy» ablichten, als ich schon eine erfolgreiche Sportlerin war. Ich war deshalb nicht ein Playmate, das boxte, sondern die weltbeste Boxerin, die sich dann im «Playboy» zeigte.

Sie haben mal gesagt: «Wenn man im Boxsport Erfolg haben will, muss man weiblich aussehen.» Eine ziemlich traurige Aussage, oder?

Das ist sehr traurig, aber wahr. Ich hatte eine Kollegin, die eine sehr gute Boxerin war, die aber sehr männlich aussah. Irgendwann hat man ihr gesagt, sie sei zu maskulin und daher nicht vermarktbar. Das war und ist bis heute eine grosse Ungerechtigkeit, denn noch immer spielt vor allem im Einzelsport das Aussehen eine grosse Rolle.

Die neue Biographie über Halmich Halmichs Biografie «Die Herrin der Ringe. Mein harter Weg an die Weltspitze. Die Box-Queen packt aus» ist seit dem 18. November erhältlich. Sie umfasst 240 Seiten und erschien im Mosaik-Verlag. PD Halmichs Biografie «Die Herrin der Ringe. Mein harter Weg an die Weltspitze. Die Box-Queen packt aus» ist seit dem 18. November erhältlich. Sie umfasst 240 Seiten und erschien im Mosaik-Verlag. Mehr

«Dieses Buch soll nur Regina sein. Ehrlich, offen, ungefiltert», schreiben Sie. Beantworten Sie auch noch ein paar indiskrete Fragen ehrlich und offen?

Kein Problem, aber lassen Sie mich noch kurz erklären, warum ich das so im Buch gesagt habe. Jahrzehntelang haben mich immer andere bewertet, doch jetzt rede ich.

Los gehts: Bereuen Sie Ihr Arschgeweih, das Sie sich mit 20 haben stechen lassen?

(Lacht.) Jein, ich habe es mittlerweile überstechen lassen. Es ist nun zwar noch grösser, aber kein Arschgeweih mehr.

Welche Schönheitsoperationen haben Sie gemacht?

Nur meine Nase, weil ich mir die während meiner Karriere gleich dreimal gebrochen habe.

Wie viel haben Sie Entertainer Stefan Raab zu verdanken, gegen den Sie in Showkämpfen dreimal geboxt haben?

Mein erster Kampf 2001 gegen ihn hat mich noch bekannter gemacht und mich auch einem Publikum gezeigt, das mit dem Boxsport nichts zu tun hatte.

Wie viel hat er Ihnen zu verdanken?

Unser dritter Kampf 2024 bei seinem Comeback hatte eine fantastische Einschaltquote. Daran hatte ich einen grossen Anteil.

Danach haben Sie aber gesagt: «Trotzdem blieb ich reine Statistin.»

Aber eine fürstlich bezahlte Statistin. Ja, ich war damals bloss sein Sidekick. Doch unter finanzieller Sicht war dieser dritte Kampf mega erfolgreich. Deshalb kann ich es verschmerzen, dass alles sehr unpersönlich ablief, und deshalb verbinde ich mit dem Namen Stefan Raab etwas Positives.

In diesen Tagen erscheint nicht nur Ihr Buch, Sie werden auch 50. Was macht diese Zahl mit Ihnen?

Gar nichts, denn ich spüre die Zahl 50 nicht. Ich fühle mich momentan so gut wie noch nie.