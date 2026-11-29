Der deutsche Boxer Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Weltmeistertitel gegen den Albaner Nelson Hysa. Nach nur zwei Runden wirft Hysa das Handtuch.

Darum gehts Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Titel gegen Nelson Hysa durch ein Blitz-K.o. in Runde zwei

Nach einem Treffer wirft Hysas Ecke das Handtuch, Hysa scheint an der Schulter verletzt zu sein

Nach seinem 28. Sieg im 28. Profikampf fordert Kabayel Daniel Dubois und Filip Hrgović heraus

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Sechs Minuten – so lange dauert der Kampf zwischen dem deutschen Box-Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel (34) und seinem albanischen Gegner Nelson Hysa (42). Es ist ein kurzes Spektakel in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf mit über 50’000 Zuschauern.

«Ich weiss nicht, was mit Hysa los war»

Von Anfang an ist Kabayel aktiv, er teilt einige Male gegen seinen Gegner aus. Hysa mutiert zum Klammeraffen – früh ist klar: Das hier wird nicht lange dauern.

In der zweiten Runde das ähnliche Bild: Der Deutsche hält den Druck hoch. Nach einem Treffer dreht sich Hysa dann schmerzverzerrt weg, aus der albanischen Ecke fliegt das Handtuch – Aufgabe. Es scheint, als habe sich Hysa an der Schulter verletzt.

Das ist nicht der Kampf, welchen sich Kabayel gewünscht hat, stellt er gegenüber Dazn danach klar. Er rechnet mit dem Gegner ab. «Ich weiss nicht, was mit Hysa los war», so der Weltmeister. «Er hat so grosse Töne gespuckt. Wenn ich so grosse Töne spucke, dann lasse ich doch mein Leben im Ring. Das ist die Chance deines Lebens. Da kannst du nicht so in den Ring kommen und nach ein paar Schlägen schon den Kopf verdrehen.»

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Dennoch: Mit dem Sieg (technisches K.o. in Runde 2) verteidigt der Deutsche seinen WBC-Weltmeistertitel und baut seine makellose Profi-Bilanz weiter aus: 28 Kämpfe, 28 Siege. Auch finanziell lohnt sich das Aufeinandertreffen für den Deutschen – gemäss der «Bild» macht Kabayel mit diesem Kampf schätzungsweise umgerechnet 6,4 Millionen Franken.

In Zukunft möchte Kabayel nur noch die ganz Grossen im Ring haben. Der Bochumer fordert nach seinem Kampf den amtierenden britischen WBC-Weltmeister Daniel Dubois (29) sowie den Kroaten und IBF-Weltmeister Filip Hrgović (34) heraus. «Ich bin bereit», sagt Kabayel.