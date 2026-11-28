Agit Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling – und als Profi bis heute ungeschlagen. Trotzdem ist er noch nicht Mainstream. Am Samstag soll sich das in Düsseldorf ändern.

Darum gehts Agit Kabayel ist WBC-Weltmeister im Schwergewicht und gewann bislang alle seine 27 Profikämpfe

Am 28. November verteidigt er seinen Titel in Düsseldorf gegen den ungeschlagenen Nelson Hysa

Kabayel ist seit 94 Jahren der erste Deutsche, der diesen Titel trägt

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Deutschland ist eine Fussballnation – oder? Was viele nicht wissen: Unser Nachbar stellt den amtierenden Boxweltmeister im Schwergewicht: Agit Kabayel (34). Kabayel ist der erste deutsche Weltmeister in der Königsklasse seit Max Schmeling († 99) vor 94 Jahren (!). Der seit seinem Profi-Debüt 2011 ungeschlagene WBC-Weltmeister steht vor seiner Titelverteidigung. Doch wer ist der Boxer?

Von einer Boxhose zum Kampf vor 40’000 Menschen

Aufgewachsen in Bochum als Sohn kurdischer Eltern, jagte Kabayel erst dem runden Leder hinterher, ehe er im Boxen seine wahre Berufung fand. «Jahrelang hatte ich finanzielle Sorgen, Kämpfe wurden abgesagt, und kaum jemand in der Öffentlichkeit hat sich für mich und meinen Weg interessiert», sagt der Bochumer an einem Medientermin. Anfangs reichte das Geld nicht mal für eine zweite Boxhose.

Agit Kabayel gegen Nelson Hysa live auf DAZN Erlebe den Weltmeister Agit Kabayel bei seiner Titelverteidigung in der grössten deutschen Boxnacht des Jahrzehnts. Am Samstag, 18.45 Uhr, startet der grosse Boxabend. Der Kampf um den Weltmeistergürtel wird gegen 23 Uhr erwartet. Alles gibts live auf DAZN. DAZN Erlebe den Weltmeister Agit Kabayel bei seiner Titelverteidigung in der grössten deutschen Boxnacht des Jahrzehnts. Am Samstag, 18.45 Uhr, startet der grosse Boxabend. Der Kampf um den Weltmeistergürtel wird gegen 23 Uhr erwartet. Alles gibts live auf DAZN. Mehr

Aus bescheidenen Verhältnissen arbeitete sich Kabayel im Ring stetig hoch. Nach zwei Europameistertiteln gelang ihm 2023 mit einem technischen K.-o.-Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Russen Arslanbek Makhmudov (37) der grosse Durchbruch. Sein Leben veränderte sich schlagartig.

Man wollte gegen ihn kämpfen, er machte Millionen. Dennoch bleibt der Deutsch-Kurde seinen Wurzeln treu: «Ich lebe nicht in Saus und Braus.» Stattdessen kauft und kernsaniert der Boxer mit dem Geld das Haus, in dem er seit 26 Jahren mit der Familie wohnt. Eine «Herzensangelegenheit».

«Vielleicht ist der Name Agit Kabayel nicht deutsch genug»

Trotz aller Erfolge: Der Gegenwind bleibt stark. Kabayel erinnert sich an die öffentlichen Diskussionen, nachdem ihn deutsche Medien als «unseren Weltmeister» vorgestellt hatten. Für viele war er «zu wenig deutsch». Dazu kommt die fehlende Anerkennung aus der Politik. Während der deutschen Nationalelf vom Bundeskanzler per Videoanruf Mut zugesprochen wird, bleibt ein solches Zeichen bei ihm aus. «Vielleicht ist der Name Agit Kabayel nicht deutsch genug», meint er in der «Welt».

Auch ein Schweizer boxt Einen der Kämpfe am grossen Kabayel-Abend bestreitet mit Arbnor «Nori» Jashari (26) auch ein Schweizer. Der Basler Superfedergewichts-Boxer mit dem Kampfnamen «Kid Dynamite» ist gegen Yoel Rivas Perez (20) aus Venezuela klarer Favorit. Eigentlich sollte Jashari auf den Deutschen Bihes Barakat (38) treffen. Dieser hat jedoch nach seiner Zusage die Gegenforderungen kurzfristig so erhöht, dass er ausgeladen wurde und nun ohne Kampf dasteht. Auch der Jashari-Fight ist auf DAZN zu sehen. Einen der Kämpfe am grossen Kabayel-Abend bestreitet mit Arbnor «Nori» Jashari (26) auch ein Schweizer. Der Basler Superfedergewichts-Boxer mit dem Kampfnamen «Kid Dynamite» ist gegen Yoel Rivas Perez (20) aus Venezuela klarer Favorit. Eigentlich sollte Jashari auf den Deutschen Bihes Barakat (38) treffen. Dieser hat jedoch nach seiner Zusage die Gegenforderungen kurzfristig so erhöht, dass er ausgeladen wurde und nun ohne Kampf dasteht. Auch der Jashari-Fight ist auf DAZN zu sehen. Mehr

Kabayel möchte im Kampf am Samstag ein Zeichen setzen: «Ich möchte, dass man nach dem Kampf weiss, dass ich Weltmeister im Schwergewicht bin.» Der Weltmeister gibt vor seinen Kämpfen eigentlich keine Vorhersagen ab, dennoch hat er eine klare Nachricht an seinen Gegner, den ebenfalls ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa (25 Siege in 25 Kämpfen): «Er muss aufpassen, dass er sich nicht verbrennt. Es könnte für ihn sehr, sehr heiss werden.»

Am Samstag steigt Kabayel in Düsseldorf vor 40'000 Menschen gegen Hysa in den Ring. Damit findet der Kampf auf den Tag genau elf Jahre nach dem Mega-Fight von Wladimir Klitschko (50) und Tyson Fury (38) statt. Damals unterlag Klitschko und beendete anschliessend seine Karriere. Jetzt hoffen die Promoter, dass auch der Kabayel-Kampf für ähnlich viel Aufsehen sorgt.