Die Schweizer Beachvolleyballerinnen und -volleyballer dürfen im nächsten Jahr vor heimischer Kulisse um die EM-Medaillen kämpfen: Als Austragungsort für die europäischen Titelkämpfe ist Gstaad ausgewählt worden.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Elite des europäischen Beachvolleyballs wird sich 2027 in Gstaad versammeln. Im kommenden Jahr finden im Berner Oberland die Europameisterschaften statt. Geplant sind die Titelkämpfe zwischen dem 30. Juni und dem 4. Juli, wie aus einer Mitteilung von Swiss Volley am Dienstag hervorgeht.

Grosse Beachvolleyball-Anlässe ist man sich in Gstaad gewohnt. Die prestigeträchtige Beach Pro Tour ist regelmässig Gast im Nobelort auf rund 1000 Metern über Meer, wobei dieses Elite-Turnier 2027 aber zugunsten der EM entfällt. 2007 fand mit der WM zudem schon einmal ein Beachvolleyball-Grossanlass in Gstaad statt.

Nun folgen also die europäischen Titelkämpfe, die nach den Turnieren in Basel 2002 und Biel 2016 zum dritten Mal in der Schweiz ausgetragen werden. Dürfen sich die einheimischen Teams dann über Edelmetall freuen? Schlecht stehen die Chancen nicht – bei den Frauen gab es an den letzten sechs Europameisterschaften fünf Schweizer Medaillen.