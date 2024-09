Swiss Volley gibt neue Beachvolleyball-Duos für den nächsten olympischen Zyklus bekannt. Nachdem in Paris 2024 kein Männer-Team dabei war, soll sich das 2028 in Los Angeles wieder ändern.

Ziel ist Olympia in Los Angeles

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Woche nach der offiziellen Trennung des Teams Florian Breer/Marco Krattiger gibt Swiss Volley die neuen Teams für den nächsten Olympia-Zyklus bekannt.

Nur ein Spitzenteam bleibt im Vergleich zur letzten Saison unverändert: Yves Haussener und Julian Friedli spielen weiter zusammen. In den übrigen Teams gab es Rotationen zu verzeichnen. Ausserdem wechselt mit Philip Gabathuler ein Nationaltrainer von den Frauen zu den Männern.

Eine Woche nach dem die Trennung des Duos Florian Beer (l.) und Marco Krattiger gibt Swiss Volley die neuen Männer-Duos bekannt. Foto: keystone-sda.ch

Die neuen Teams präsentieren sich wie folgt: Marco Krattiger spielt neu mit Leo Dillier zusammen. Adrian Heidrich bildet ein Team mit Jonathan Jordan. Und auch Florian Breer und Luc Flückiger bilden ein neues Duo.

Mit den neu gebildeten Teams will die Abteilung Beachvolleyball von Swiss Volley an den nächsten Sommerspielen 2028 in Los Angeles auch bei den Männern wieder mit von der Partie sein. Für Paris qualifizierten sich nur zwei Frauen-Teams.