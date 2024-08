1/5 Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder müssen das Abschlussturnier sausen lassen.

Nach acht Jahren geht das Schweizer Beachvolleyball-Erfolgsduo Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder ab Ende August getrennte Wege. An der Schweizermeisterschaft in Bern hätten die Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerinnen von Tokio 2021 ihre Dernière feiern sollen. Daraus wird nun aber nichts: Anouk Vergé-Dépré muss krankheitsbedingt Forfait geben. Das gibt das Duo am Dienstagnachmittag in einer Medienmitteilung bekannt.

Die Bernerin leide an einer bakteriellen Lungenentzündung. Bereits am Wochenende beim Elite16-Turnier in Hamburg spürte sie erste Krankheitssymptome, in den vergangenen Tagen verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand offenbar noch einmal. Nach Absprache mit ihrem Arzt und dem Team muss Vergé-Dépré nun auf den Start an den am Mittwoch stattfindenden Schweizermeisterschaften auf dem Berner Bundesplatz passen.

«Gesundheit geht vor»

«Ich hätte gerne das Ende von acht gemeinsamen Jahren mit Joana und dem Heimpublikum in Bern zelebriert. Noch einmal bewusst Punkte feiern und dann gemeinsam vom Court gehen. Es ist traurig, dass uns dieser Moment genommen wird», sagt Vergé-Dépré dazu.

«Es ist extrem schade, dass wir diese letzte Schweizermeisterschaft nicht als Team spielen und geniessen können. Doch die Gesundheit geht vor, das ist ganz klar», sagt Mäder, welche nun – auch weil sich so schnell keine alternative Team-Konstellation finden liess – nicht antreten kann. Mäder wird auf dem Bundesplatz als Zuschauerin anwesend sein, Vergé-Dépré je nach Fortschritt ihrer Genesung auch.