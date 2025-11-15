Dem Schweizer Beachvolleyball-Duo Marco Krattiger und Leo Dillier gelingt mit zwei Siegen ein starker Auftakt in die WM in Australien.
Beim 21:10, 21:13 gegen die Uruguayer Hans Hannibal/Nicolas Llambias bekunden Krattiger/Dillier keinerlei Probleme. Damit geht es am Sonntag gegen die ebenfalls zweimal siegreichen Norweger Anders Mol/Christian Sörum um den Sieg in der Gruppe A. Beide Teams stehen bereits sicher in den Sechzehntelfinals.
Die als Nummer 1 gesetzten Mol/Sörum bezwingen in ihrem zweiten Gruppenspiel Adrian Heidrich und Jonathan Jordan mit 21:18, 21:16. Das Schweizer Duo, das zum Auftakt gegen Krattiger/Dillier in zwei Sätzen verloren hat, muss damit im letzten Gruppenspiel gegen Hannibal/Llambias gewinnen, um sich die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase zu wahren.
Erst ein WM-Spiel haben Yves Haussener und Julian Friedli bestritten. Gegen Timo Hammarberg/Tim Berger aus Österreich gewinnen sie nach missglücktem Auftakt in drei Sätzen (15:21, 21:18, 15:13).