Sturm verwüstet Hotelzimmer von Schweizer Beach-Ass

Anouk Vergé-Dépré und Zoé Vergé-Dépré müssen plötzlich vor einem Sturm flüchten. Ihre Partie in Rio de Janeiro wird abgebrochen. Der grössere Schock folgt bei der Rückkehr ins Hotelzimmer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beachvolleyball-Turnier in Rio de Janeiro muss wegen Sturm unterbrochen werden

Partie der Schweizer Vergé-Dépré-Schwestern betroffen

Bei Rückkehr ins Hotel der Schock: Fenster ist kaputt gegangen

Anouk Vergé-Dépré (34) und Zoé Vergé-Dépré (28) bestreiten dieser Tage das Elite-16-Turnier in Rio de Janeiro (Bra). Auf die erfolgreiche Qualifikation folgt für die Schweizer Beachvolleyballerinnen allerdings der Schock.

Im ersten Gruppenspiel treffen sie auf das US-Duo Kelly Cheng und Megan Kraft. Der erste Satz ist eine knappe Angelegenheit, er geht mit 27:25 an die Amerikanerinnen. Danach wirds turbulent. Wegen eines Sturms muss der zweite Durchgang beim Stand von 9:12 aus Sicht der Schweizerinnen erst unterbrochen und wenig später sogar abgebrochen werden.

Der Sturm wütet heftig. Gemäss Mitteilung der Vergé-Dépré-Schwestern gibt es an der Anlage erhebliche Schäden. Athletinnen und Athleten, die unmittelbar vor dem Sturm im Einsatz stehen, werden glücklicherweise nicht verletzt. Der grosse Schock folgt dann bei der Rückkehr ins Hotelzimmer. Auch das bleibt vom Sturm nicht verschont. Im Gegenteil.

Fenster kaputt, Boden voller Scherben

«Wir mussten das Spiel wegen eines Sturms beenden und so sieht mein Zimmer jetzt aus», schreibt Anouk Vergé-Dépré auf Instagram. Und zeigt in einem Video das ganze Ausmass der Zerstörung. Der ganze Boden ist mit Scherben übersät. Denn das Zimmerfenster hat den Sturm nicht heil überstanden. Ein grosses Stück der Scheibe liegt am Bettende. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn Vergé-Dépré zum Zeitpunkt des Sturms in ihrem Zimmer gewesen wäre.

Da sie aber im Sand im Einsatz stand, hat sie die Zerstörung erst im Nachhinein mitbekommen. Bleibt zu hoffen, dass die Partie gegen die Amerikanerinnen im zweiten Anlauf zu Ende gespielt werden kann. Wie die Schweizer Beachvolleyball-Schwestern mitteilen, wurde das ganze Spiel annulliert und soll am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit (16 Uhr) neu beginnen.