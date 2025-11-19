DE
Nun warten Brasilianer
Letztes Schweizer Beach-Duo zieht in WM-Achtelfinal ein

Mit Marco Krattiger und Leo Dillier hat die Schweiz nur noch ein Trumpf an der Beachvolleyball-WM. Das Duo überzeugt und zieht in den Achtelfinal ein.
Publiziert: 09:33 Uhr
Marco Krattiger (l.) und Leo Dillier halten in Adelaide die Schweizer Fahne hoch.
Foto: imago/Beautiful Sports
An der Beachvolleyball-WM zieht das Duo Marco Krattiger/Leo Dillier in die Achtelfinals des Turniers ein. Als einziges Schweizer Team übersteht das Duo die erste Runde der K.o.-Phase in Adelaide.

Beim 21:14, 21:19 gegen die Holländer Stefan Boermans/Yorick De Groot sichern sich Krattiger/Dillier den ersten Satz souverän. Schon früh können sie sich um einige Punkte absetzen und kommen so nie in Bedrängnis.

Im zweiten Satz liefern sie sich mit den Holländern dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen und können sich nicht mehr wirklich absetzen. Schliesslich feiern sie aber mit 21:19 doch einen Zweisatz-Erfolg.

«Es geht uns einfach wunderbar», sagt Leo Dillier nach der Partie, ehe sich die beiden bei den mitgereisten Fans bedanken. Krattiger und Dillier spielen erst seit diesem Jahr zusammen.

Im Achtelfinal treffen die beiden nun auf die Brasilianer Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, die an den Olympischen Spielen 2024 den 5. Platz belegt haben. Das Duo ist in der ersten K.o.-Runde jedoch nur knapp einer Niederlage entgangen. Gegen die Australier Bradley Fuller/Ben O'Dea muss es drei Matchbälle abwehren.

