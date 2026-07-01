Mit Hüberli/Brunner und den Vergé-Dépré-Schwestern erleben zwei Schweizer Beachvolleyball-Duos einen erfolgreichen Start ins Turnier von Gstaad. Die anderen Schweizer Teams verlieren zum Auftakt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Anouk und Zoé Vergé-Dépré starten mit einem Sieg ins Heimturnier in Gstaad: Gegen das brasilianische Duo Thamela/Victoria setzen sie sich in einem engen Duell mit 2:1 nach Sätzen durch. Damit liegt das Schwestern-Duo nach einem Spieltag in Pool D auf Rang zwei.

Noch besser klassiert sind Nina Brunner und Tanja Hüberli in Pool F: Die beiden holen sich gegen Shiba/Reika aus Japan einen überzeugenden Zweisatzsieg. Eine Niederlage hinnehmen müssen dagegen Joana Mäder und Leona Kernen, die dem US-amerikanischen Duo Shaw/Toni im Entscheidungssatz unterliegen.

Bei den Männern müssen sowohl Luc Flückiger und Andrin Kolb als auch Julian Friedli und Jonathan Jordan eine Niederlage hinnehmen. Alle fünf Schweizer Duos stehen am Heimturnier am Donnerstagnachmittag wieder im Einsatz.