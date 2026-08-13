Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Zwei Spiele, zwei Siege und keinen Satz abgegeben, so lautet die souveräne Zwischenbilanz von Tanja Hüberli und Nina Brunner an der Beachvolleyball-EM im polnischen Stare Jablonki. Gegen das französische Duo Làzana Placette und Alexia Richard setzt es am Donnerstagvormittag einen klaren Zwei-Satz-Sieg ab (21:18, 21:16). Damit steht das Schweizer Duo vorzeitig im Achtelfinal.

Tanja Hüberli ist mit den bisherigen Leistungen zufrieden: «Mit zwei Siegen ohne Satzverlust war es natürlich eine sehr gute Gruppenphase». Und jetzt freut sich die 33-Jährige auf die anstehenden Aufgaben. «Wir sind zufrieden mit den zwei souveränen Siegen und freuen uns, dass die EM mit den K.-o.-Spielen jetzt so richtig startet.» Gegen wen die Olympia-Bronzen-Gewinnerinnen von Paris im Achtelfinal antreten müssen, ist derzeit noch nicht bekannt.