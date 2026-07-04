Der Final-Sonntag beim Heimturnier in Gstaad findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Mit Hüberli/Brunner müssen auch die letzten Einheimischen die Segel streichen.

Die Schweizer Beach-Party in Gstaad bleibt aus: Nina Brunner und Tanja Hüberli verlieren den Viertelfinal gegen die Holländerinnen Katja Stam/Raïsa Schoon mit 18:21 und 19:21.

Im ersten Satz verspielen die Schweizerinnen eine 15:13-Führung. Im zweiten Durchgang liegen sie stets im Hintertreffen und scheiden trotz zwei abgewehrten Matchbällen aus.

Für die Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré bedeutet bereits der Achtelfinal gegen Betsi Flint/Kylie De Berg aus den USA Endstation. Gleiches gilt für Joana Mäder und Leona Kernen, die mit Megan Kraft/Kelly Cheng ebenfalls einem US-Duo den Vortritt lassen müssen.