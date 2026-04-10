Nachdem Nina Brunner und Tanja Hüberli ihren ersten Sieg nach ihrem Comeback eingefahren haben, gewinnt auch das Duo Joana Mäder/Leona Kernen sein erstes Spiel.

Jetzt haben auch Mäder und Kernen ihren ersten Sieg als Team

Jetzt haben auch Mäder und Kernen ihren ersten Sieg als Team

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joana Mäder und Leona Kernen feiern ersten Sieg auf World Tour

Auftaktspiel gegen österreichisches Schwestern-Duo ging noch verloren

Olympia-Bronzegewinnerinnen Brunner/Hüberli haben beide Spiele gewonnen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nachdem die Ernstkampf-Premiere am Donnerstag gegen das österreichische Schwestern-Duo Klinger etwas unglücklich mit 1:2 verloren ging, können Joana Mäder (34) und Leona Kernen (20) in der Nacht auf Freitag ihre Siegpremiere auf der World Beach Pro Tour feiern.

Der 2:0 Sieg gegen die Brasilianerinnen Andressa/Taina stimmt Mäder und Kernen entsprechend zufrieden: «Wir haben im zweiten Spiel eine viel solidere Leistung gegen ein wirklich gutes Team gezeigt. Wir waren nach dem ersten Spiel unter Druck und mit dem Rücken zur Wand», sagt Mäder. «Wir konnten sehr gut reagieren und uns auf die guten Dinge fokussieren – so freuen wir uns sehr über diesen ersten Sieg als Team!»

Perfekt gestartet sind Nina Brunner (30) und Tanja Hüberli (33) bei ihrem Comeback. Die Olympia-Bronzegewinnerinnen von 2024 haben ihre ersten zwei Spiele mit 2:0 und 2:1 für sich entschieden. Somit stehen sie vorzeitig im Achtelfinal. Beide Schweizer Duos bestreiten am Freitagabend ihre nächsten Partien.