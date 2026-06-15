Erste gemeinsame Medaille für Beach-Duo Mäder/Kernen

Drei Schweizer Duos gehen beim Challenge-Turnier in Alanya an den Start. Während es zwei davon nicht optimal läuft, stehen Joana Mäder und Leona Kernen erstmals gemeinsam auf dem Podest.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Joana Mäder und Leona Kernen schaffen beim Challenge-Turnier im türkischen Alanya erstmals den Sprung auf das Podest. Nachdem das Duo im Halbfinal noch an den Spanierinnen Sofia Izuzquiza und Tania Moreno scheitert (21:16, 13:21, 8:15), schlagen Mäder und Kernen im Spiel um Platz drei die Paraguayerinnen Giuliana Poletti Corrales und Michelle Valiente (21:15, 21:19) und sichern sich so die Bronzemedaille.

«Wir sind sehr glücklich über das Resultat. Wir sind im Spiel ruhig geblieben, auch als es im zweiten Satz etwas knapper wurde. Die Woche war sehr gut und produktiv. Wir konnten an unserem Spiel arbeiten und es ist schön, dass wir uns mit dem Podestplatz belohnen konnten», so das Fazit des Duos.

Den anderen Schweizerinnen läuft es derweil nicht ganz wie gewünscht. Anouk und Zoé Vergé-Dépré scheitern ebenso in der ersten K.o.-Runde (21:16, 21:23, 10:15 gegen Paulikiene/Raupelyte), wie Annique Niederhauser und Menia Bentele (21:18, 18:21, 10:15 gegen Serdiuk/Romaniuk).