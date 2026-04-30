Brunner/Hüberli starten stark ins Turnier in Brasília! Das Schweizer Duo besiegt Devvy/Newberry (USA) in drei Sätzen und zeigt im Entscheidungssatz Nervenstärke. Das zweite Spiel gegen Urango/Rice folgt um 23 Uhr.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Nina Brunner und Tanja Hüberli sorgen beim Auftakt ins World-Tour-Turnier in Brasília für Spannung. Das Schweizer Duo siegt gegen Devvy/Newberry (USA) 21:14, 12:21, 15:12.

Nach dem dominanten Auftakt verlieren Brunner/Hüberli etwas den Faden im zweiten Satz. Danach entwickelt sich ein Krimi. Die Schweizerinnen liegen im Entscheidungssatz lange zurück, ehe sie sich in der Schlussphase steigern und das Ruder rumreissen können.

Ihr zweites Vorrundenspiel gegen Urango/Rice (USA) startet um 23 Uhr.