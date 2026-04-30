Stefan MeierLeiter Desk Sport
Nina Brunner und Tanja Hüberli sorgen beim Auftakt ins World-Tour-Turnier in Brasília für Spannung. Das Schweizer Duo siegt gegen Devvy/Newberry (USA) 21:14, 12:21, 15:12.
Nach dem dominanten Auftakt verlieren Brunner/Hüberli etwas den Faden im zweiten Satz. Danach entwickelt sich ein Krimi. Die Schweizerinnen liegen im Entscheidungssatz lange zurück, ehe sie sich in der Schlussphase steigern und das Ruder rumreissen können.
Ihr zweites Vorrundenspiel gegen Urango/Rice (USA) startet um 23 Uhr.