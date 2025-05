Die Schweizer Beachvolleyball-Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré erreichen beim Elite16-Turnier in Ostrava den Achtelfinal. Auch das zweite Schweizer Duo Hüberli/Kernen ist eine Runde weiter.

Vergé-Dépré-Schwestern in Ostrava im Achtelfinal

1/2 Anouk und Zoé Vergé-Dépré ziehen beim Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava in den Achtelfinal ein. (Archivbild) Foto: Claude Diderich/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Anouk und Zoé Vergé-Dépré überstehen beim Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava die erste K.o.-Runde problemlos. Die Schwestern setzen sich gegen die Amerikanerinnen Julia Donlin und Lexy Denaburg 21:12, 21:13 durch. Im Achtelfinal treffen sie auf das ukrainische Duo Valentina Dawidowa/Angelina Chmil.

Ebenfalls im Achtelfinal stehen Tanja Hüberli und Leona Kernen, das zweite Schweizer Team in Ostrava. Hüberli/Kernen schafften als Gruppensieger den direkten Einzug in die zweite K.o.-Runde und spielen gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi/Viktoria Orsi Toth um den Einzug in den Viertelfinal.